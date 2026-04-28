Durante il 25 aprile, la brigata ebraica non ha potuto partecipare al corteo previsto, dopo che un gruppo di sostenitori ha impedito loro di sfilare. L’associazione di Hannoun e il figlio hanno espresso soddisfazione per questa decisione, ritenendo che si tratti di un risultato positivo. L’evento ha suscitato reazioni diverse, con alcuni che hanno condannato l’episodio come un atto di antisemitismo.

La brigata ebraica non ha potuto sfilare in corteo durante il 25 aprile. Gli ebrei e i suoi sostenitori sono stati vittime per l’ennesima volta di un atroce atto di antisemitismo che ha negato loro la possibilità di esprimersi. Di esprimere le proprio idee, la gioia, il dolore. Di essere. Perché è questo ciò che vogliono i cosiddetti antisionisti, ovvero gli antisemiti del 2026. Vogliono che l’ebreo scompaia, che non abbia voce né diritti. E a bearsi di questa orribile pagina della storia italiana non poteva che essere l’associazione di Mohammad Hannoun, in carcere in l’accusa di essere l’uomo a capo della cupola di Hamas in Italia. E suo figlio, Mahmoud, che su Instagram ha espresso la sua gioia con lo sfondo degli attimi in cui la piazza andava via quelli che per loro sono reietti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’associazione di Hannoun e il figlio gioiscono per la cacciata della brigata ebraica

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