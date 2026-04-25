25 aprile 2026 | Brigata ebraica cacciata a Milano Saponette mancate Meloni | Aggressioni da chi dice di difendere la libertà

Da firenzepost.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile 2026 a Milano si sono verificati momenti di tensione durante le celebrazioni, con alcuni contestatori che hanno rivolto insulti e cori offensivi contro i partecipanti. Tra gli episodi segnalati ci sono stati cori come “viva Hitler” e inviti a cacciare i sionisti dal corteo. La Brigata ebraica è stata allontanata dal corteo, mentre il governo ha commentato le aggressioni, attribuendole a chi si dichiara difensore della libertà.

“Siamo stati cacciati ancher dalla Polizia, è un fatto grave e ne parleremo”, ha commentato a caldo il direttore del museo della Brigata ebraica, Paolo Romano. “Erano a caccia di vessilli ebrei” ha commentato il consigliere regionale Manfredi Palmeri. La Brigata ebraica è arrivata poi davanti alla questura dove una delegazione è stata ricevuta dal questore Bruno Megale. “Dal 1938 non era impedito agli ebrei di manifestare”, ha osservato Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione e membro della comunità ebraica. “C’è stato un salto di qualità degli insulti. Siamo preoccupati ma non abbasseremo la testa e l’anno prossimo pretendiamo di fare tutto il corteo”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - 25 aprile 2026: Brigata ebraica cacciata a Milano. “Saponette mancate”. Meloni: “Aggressioni da chi dice di difendere la libertà”

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