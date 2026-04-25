Il 25 aprile 2026 a Milano si sono verificati momenti di tensione durante le celebrazioni, con alcuni contestatori che hanno rivolto insulti e cori offensivi contro i partecipanti. Tra gli episodi segnalati ci sono stati cori come “viva Hitler” e inviti a cacciare i sionisti dal corteo. La Brigata ebraica è stata allontanata dal corteo, mentre il governo ha commentato le aggressioni, attribuendole a chi si dichiara difensore della libertà.

“Siamo stati cacciati ancher dalla Polizia, è un fatto grave e ne parleremo”, ha commentato a caldo il direttore del museo della Brigata ebraica, Paolo Romano. “Erano a caccia di vessilli ebrei” ha commentato il consigliere regionale Manfredi Palmeri. La Brigata ebraica è arrivata poi davanti alla questura dove una delegazione è stata ricevuta dal questore Bruno Megale. “Dal 1938 non era impedito agli ebrei di manifestare”, ha osservato Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione e membro della comunità ebraica. “C’è stato un salto di qualità degli insulti. Siamo preoccupati ma non abbasseremo la testa e l’anno prossimo pretendiamo di fare tutto il corteo”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - 25 aprile 2026: Brigata ebraica cacciata a Milano. “Saponette mancate”. Meloni: “Aggressioni da chi dice di difendere la libertà”

Notizie correlate

“Siete saponette mancate”: a Milano insulti choc alla Brigata ebraica, il 25 aprile è rosso vergognaLe celebrazioni del 25 aprile a Milano si tingono di rosso vergogna: la Brigata ebraica è stata scortata fuori dalla manifestazione dopo...

Milano, insulti e fischi contro la Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile: "Fascisti, sionisti, siete saponette mancate” - VIDEODopo diversi minuti di trattative, la Brigata Ebraica ha lasciato il corteo scortata dalla polizia, tra fischi e applausi; presidente dell’Anpi...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativo; Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezza; La Milano del design, tour 'creativo' nel capoluogo lombardo; Davide Romano (Brigata Ebraica): Bloccato ancora il mio profilo Facebook mentre riceviamo minacce pubbliche.

25 aprile, Meloni Aggressioni da chi dice di difendere libertà, c'è un problemaROMA (ITALPRESS) – Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la ... iltempo.it

La ferita del corteo sul 25 Aprile, la Brigata ebraica non sfila: Cacciati da minoranza e poliziaContestazioni e insulti choc fermano la partenza, poi il gruppo viene scortato fuori. Pagliarulo, Anpi: No alla bandiera d’Israele. Meghnagi: Istiga ... milano.repubblica.it

Diversi episodi di aggressioni a Porta San Paolo contro chi ha portato alla manifestazione bandiere dell'Ucraina. Contestata anche la bandiera europea portata da una delegazione di +Europa. Soccorso dal 118 il presidente Matteo Hallissey - facebook.com facebook