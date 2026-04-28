Il 27 aprile si è tenuto a Palazzo Valentini l’evento Donne & Arte, organizzato dall’Associazione AIDE. L’iniziativa ha messo in evidenza il ruolo delle donne nel mondo artistico e il loro contributo nel contrastare la violenza attraverso l’arte. L’evento ha visto la partecipazione di diverse artiste e professionisti del settore, con esposizioni e interventi dedicati alla tematica.

? Cosa sapere L'Associazione AIDE ha organizzato l'evento Donne & Arte il 27 aprile a Palazzo Valentini.. L'iniziativa utilizza arte e moda per sensibilizzare contro la violenza di genere a Roma.. Il 27 aprile, la sala Davide Sassoli di Palazzo Valentini a Roma ha celebrato il talento femminile attraverso l’evento Donne & Arte, un appuntamento che ha messo al centro il legame tra creatività e impegno civile. L’iniziativa, orchestrata da Anna Silvia Angelini, figura di spicco alla guida dell’Associazione Indipendente Donne Europee (AIDE), ha voluto trasformare l’estetica in uno strumento di sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’incontro ha la partecipazione di personalità rilevanti, tra cui Simona Petrozzi, che presiede il Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Roma, e l’attrice Vania Della Bidia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’arte sfida la violenza: il potere sociale del talento femminile

[1-20] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap

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