L' arte che unisce | dieci anni di possibilita'

Da milanotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione LeArtiPossibili festeggia dieci anni di attività con un evento che si svolgerà dall’8 al 10 maggio presso Stecca3, nel quartiere Isola di Milano. Durante queste giornate, il pubblico potrà partecipare a diverse iniziative artistiche e culturali aperte a tutti. L’evento mira a mettere in evidenza le attività svolte nel corso degli anni e a promuovere l’arte come mezzo di incontro e condivisione.

L’ARTE CHE UNISCE DIECI ANNI DI POSSIBILITÀ Milano - L’associazione LeArtiPossibili celebra dieci anni di attività con tre giornate aperte al pubblico, dall’8 al 10 maggio presso Stecca3, nel quartiere Isola di Milano. Un programma di iniziative dedicate all’arte partecipata per raccontare un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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