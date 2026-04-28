L' arte che unisce | dieci anni di possibilita'

L’associazione LeArtiPossibili festeggia dieci anni di attività con un evento che si svolgerà dall’8 al 10 maggio presso Stecca3, nel quartiere Isola di Milano. Durante queste giornate, il pubblico potrà partecipare a diverse iniziative artistiche e culturali aperte a tutti. L’evento mira a mettere in evidenza le attività svolte nel corso degli anni e a promuovere l’arte come mezzo di incontro e condivisione.

L’ARTE CHE UNISCE DIECI ANNI DI POSSIBILITÀ Milano - L’associazione LeArtiPossibili celebra dieci anni di attività con tre giornate aperte al pubblico, dall’8 al 10 maggio presso Stecca3, nel quartiere Isola di Milano. Un programma di iniziative dedicate all’arte partecipata per raccontare un.🔗 Leggi su Milanotoday.it LA CANZONE DI AFRIKA BAMBAATAA Notizie correlate A dieci anni dalla morte, Umberto Eco unisce il mondo in una maratona di 24 orePer il decennale della scomparsa del semiologo, il 18 febbraio “Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto”. Arte senza età: a Noicattaro una 'Collettiva di Pittura' che unisce generazioni e stiliA Noicattaro l’arte diventa un linguaggio universale capace di unire esperienze, percorsi e sensibilità diverse. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’arte che Unisce; L’arte che unisce, prorogata fino al 4 giugno la mostra presso Lacarvella; PRESENTATO IL VOLUME MATERA L’ARTE CHE UNISCE 2.0; L’Università di Pisa cerca volontari per guardare le opere d'arte. L’arte che unisce: banche in rete per comunità inclusive e sostenibiliDalla pittura al disegno, dalla scultura al design, dall’installazione alla videoarte. A un anno dal lancio del più grande museo diffuso privato nazionale delle collezioni d’arte e del patrimonio ... repubblica.it L’arte che unisce. Ecco i nuovi muralesL’arte che unisce. Così la sindaca di Capannoli commenta l’inaugurazione dei due murales a Capannoli e Santo Pietro Belvedere voluti dalla sua amministrazione comunale nell’ambito del progetto ... lanazione.it Formia colora il Giro, la mostra d’arte in attesa della maglia rosa Formia si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia con un progetto che intreccia sport, arte e partecipazione: “Formia colora il Giro”, un’iniziativa culturale che trasforma l’energia dell - facebook.com facebook Era forte, di corpo e di carattere. Urlava, con il suo sapere incantava, non di rado offendeva. Oggi, il critico d’arte Vittorio Sgarbi è diventato silenzioso: la depressione l’ha inghiottito e lui non ringhia più. Al suo posto alzano la voce la compagna e la figlia, che s x.com