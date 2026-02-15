A dieci anni dalla morte Umberto Eco unisce il mondo in una maratona di 24 ore

Da bolognatoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Umberto Eco ha riunito persone di tutto il mondo in una maratona di 24 ore, celebrata oggi per ricordare il decimo anniversario della sua morte. La causa di questa iniziativa è il desiderio di onorare il suo contributo alla cultura, coinvolgendo scrittori, studiosi e appassionati in eventi virtuali e incontri live. Sono state condivise letture, riflessioni e aneddoti, trasmessi in streaming da diverse città e continenti.

Per il decennale della scomparsa del semiologo, il 18 febbraio “Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto”. In Salaborsa anche Lepore e numerosi ospiti Una maratona mondiale di 24 ore, con testimonianze da ogni parte del pianeta, per ricordare Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa. Bologna si prepara a celebrare il grande semiologo con “Eco Eco Eco – A World-Wide Talk for Umberto”, un evento digitale che riunirà lettori, studiosi e appassionati in collegamento da tutto il mondo. La diretta inizierà alle 12 del 18 febbraio sui canali YouTube della Fondazione Umberto Eco e della Fondazione Bottega Finzioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Una maratona web per ricordare Umberto Eco, dopo 10 anni di silenzio. Una diretta aperta a tutti: quando e come partecipare

Dopo dieci anni dalla sua scomparsa, Bologna organizza una maratona web per ricordare Umberto Eco.

Maratona web per ricordare Umberto Eco, dopo 10 anni di silenzio. Una diretta aperta a tutti: quando e come partecipare

Oggi Bologna si prepara a ricordare Umberto Eco a dieci anni dalla sua scomparsa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eco, Eco, Eco: una maratona online a dieci anni dalla morte del semiologo e scrittore; Il ritorno in sala di Revenant – Redivivo a dieci anni dalla prima uscita; Amatrice, procedono i lavori per Casa Futuro: la rinascita a 10 anni dal terremoto; Dieci anni di onde gravitazionali: dall’impresa ‘impossibile’ di Einstein alla nuova frontiera dell’universo.

a dieci anni dallaEco, Eco, Eco: una maratona online a dieci anni dalla morte del semiologo e scrittoreUna maratona digitale di 24 ore per ricordare Umberto Eco a dieci anni dalla morte, avvenuta il 19 febbraio del 2016. La organizza la Fondazione Eco dalle 12 del 18 alle 12 del 19 febbraio: una dirett ... repubblica.it

a dieci anni dallaUmberto Eco, dopo 10 anni di silenzio dalla morte, una maratona web che partirà dalle Isole FijiL’evento inizierà alle ore 12 del 18 febbraio. Per partecipare l'invito è a inviare un video-ricordo alla mail [email protected] ... bologna.repubblica.it