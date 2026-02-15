A dieci anni dalla morte Umberto Eco unisce il mondo in una maratona di 24 ore

Umberto Eco ha riunito persone di tutto il mondo in una maratona di 24 ore, celebrata oggi per ricordare il decimo anniversario della sua morte. La causa di questa iniziativa è il desiderio di onorare il suo contributo alla cultura, coinvolgendo scrittori, studiosi e appassionati in eventi virtuali e incontri live. Sono state condivise letture, riflessioni e aneddoti, trasmessi in streaming da diverse città e continenti.