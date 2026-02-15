A dieci anni dalla morte Umberto Eco unisce il mondo in una maratona di 24 ore
Umberto Eco ha riunito persone di tutto il mondo in una maratona di 24 ore, celebrata oggi per ricordare il decimo anniversario della sua morte. La causa di questa iniziativa è il desiderio di onorare il suo contributo alla cultura, coinvolgendo scrittori, studiosi e appassionati in eventi virtuali e incontri live. Sono state condivise letture, riflessioni e aneddoti, trasmessi in streaming da diverse città e continenti.
Per il decennale della scomparsa del semiologo, il 18 febbraio “Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto”. In Salaborsa anche Lepore e numerosi ospiti Una maratona mondiale di 24 ore, con testimonianze da ogni parte del pianeta, per ricordare Umberto Eco a dieci anni dalla scomparsa. Bologna si prepara a celebrare il grande semiologo con “Eco Eco Eco – A World-Wide Talk for Umberto”, un evento digitale che riunirà lettori, studiosi e appassionati in collegamento da tutto il mondo. La diretta inizierà alle 12 del 18 febbraio sui canali YouTube della Fondazione Umberto Eco e della Fondazione Bottega Finzioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
