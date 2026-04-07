Tra il 6 e il 7 aprile 2026, L’Aquila ha organizzato eventi commemorativi e iniziative di rigenerazione urbana per ricordare le vittime del terremoto del 2009 e onorare la figura di Antonietta Centofanti. Durante questa occasione, sono stati annunciati 4 milioni di euro destinati alla creazione di un nuovo polo dedicato alla memoria e all’educazione degli studenti, con l’obiettivo di unire passato e futuro della città.

L’Aquila onora il ricordo delle vittime del sisma del 2009 e la figura di Antonietta Centofanti attraverso una serie di riti commemorativi e progetti di rigenerazione urbana svoltisi tra il 6 e il 7 aprile 2026. L’evento è iniziato con un omaggio simbolico presso l’angelo di legno, situato davanti alla ex Casa dello studente. Due operatori degli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e del cratere hanno deposto i fiori, mentre sono impegnati nel supporto ai Comuni colpiti dal maltempo tramite l’impulso di Anci Abruzzo. Il sindaco Pierluigi Biondi ha sottolineato come quel sito rappresenti un punto di dolore, ma anche l’occasione per pianificare un domani non era ancora nato diciassette anni fa o per i futuri studenti della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila: 4 milioni per un polo tra memoria e futuro studentesco

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