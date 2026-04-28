L’Aquila abbatte le barriere | corsi gratuiti per guidare la joëlette

Il Comune de L'Aquila ha annunciato l’organizzazione di corsi gratuiti che si terranno il 9 e il 30 maggio presso Palazzo Fibbioni. L’obiettivo è formare volontari sulla guida della joëlette, una carrozzella speciale per persone con disabilità. Le sessioni sono aperte a chi desidera imparare a utilizzare questa attrezzatura e verranno svolte in due date specifiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che vogliono contribuire.

? Cosa sapere Il Comune de L'Aquila organizza corsi gratuiti il 9 e il 30 maggio a Palazzo Fibbioni.. La formazione di 80 cittadini permetterà l'uso della joëlette elettrica per l'accessibilità territoriale.. Il Comune de L’Aquila organizza il 9 e il 30 maggio presso la sala Cesare Rivera di Palazzo Fibbioni due giornate di formazione gratuita per imparare a guidare la joëlette elettrica, strumento acquistato nel 2025 per abbattere le barriere fisiche e sociali. L’iniziativa mira a formare cittadini maggiorenni capaci di gestire questo mezzo speciale, destinato a migliorare l’accessibilità del territorio e favorire l’inclusione. Per ogni appuntamento, i posti sono limitati a un massimo di 40 partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila abbatte le barriere: corsi gratuiti per guidare la joëlette Notizie correlate “Il digitale senza età”, tutorial gratuiti e corsi con docenti volontari per guidare anziani e fragili digitali nell’uso di SPID, app IO e pagoPAL'accesso ai servizi digitali pubblici rappresenta ancora un ostacolo per una parte significativa della popolazione, in particolare tra gli over 60. La dama abbatte le barriere: a San Donaci trionfano sport e inclusioneCampionato regionale che ha visto protagonisti atleti provenienti da Bari, Taranto, Brindisi e Lecce: particolarmente toccante l'intervento della... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L’Aquila promuove l’inclusione in montagna con un corso per la conduzione della joëlette elettrica; L’AQUILA: MANCATA AUTORIZZAZIONE RIACCENSIONE TERMOSIFONI, E’ POLEMICA; Scandone Avellino, vittoria thriller all’ultima sirena: ora testa ai playoff; CODICE APPALTI PUBBLICI: ANCE L'AQUILA, DA CRISI HORMUZ A COSTI, SITUAZIONE DIFFICILE PER IMPRESE. Le ruspe abbattono il Progetto C.a.s.e.L’Aquila abbatte le sue new town: dopo gli annunci ufficiali e la cantierizzazione preliminare, arrivano le primissime immagini della demolizione delle palazzine del Progetto C.a.s.e., il complesso di ... rainews.it Match day: oggi si gioca L’Aquila – Ancona allo stadio Gran Sasso d’Italia - facebook.com facebook