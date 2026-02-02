La dama abbatte le barriere | a San Donaci trionfano sport e inclusione

A San Donaci i giochi di dama diventano più di un semplice passatempo. La partita si trasforma in un esempio di inclusione e rispetto, con giocatori che dimostrano come sport e passione possano abbattere ogni barriera. La scena si svolge tra sorrisi e sguardi concentrati, senza bisogno di tante parole.

Campionato regionale che ha visto protagonisti atleti provenienti da Bari, Taranto, Brindisi e Lecce: particolarmente toccante l'intervento della vice presidente dell’Asd Sordi Bari, Roberta Truono SAN DONACI - Non servono parole quando a parlare sono la concentrazione, il movimento preciso delle pedine e il rispetto reciproco. Nella giornata di sabato 31 gennaio, la biblioteca comunale “Suor Sara Totaro” di San Donaci ha smesso i panni di luogo di studio silenzioso per trasformarsi in un "campo di battaglia" vibrante di energia e vita. È andato in scena un evento che ha dimostrato come lo sport, quello vero, non conosca confini né disabilità.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Lo sport può essere un potente strumento di inclusione e integrazione.

