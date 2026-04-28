L' appello di Alessandro ai candidati | Qualcuno è disposto a impegnarsi per darmi una casa idonea?

Un uomo ha rivolto un appello ai candidati, chiedendo se qualcuno fosse disposto a impegnarsi per trovare una casa adeguata. Ha ricordato la propria storia, già raccontata più volte, e ha sottolineato che per lui la questione abitativa non è solo uno slogan ma una realtà concreta. La richiesta si inserisce in un contesto di difficoltà legate alla ricerca di un alloggio dignitoso.

"La mia storia la conoscete già. E' stata raccontata molte volte, e per me non è uno slogan ma una realtà affermare che di casa si muore”. A parlare così è Alessandro Giordano, il giovane reggino affetto da una grave patologia genetica che ha condotto una battaglia per il diritto alla casa con.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Disposto processo d'appello bis per l'ex sindacalista accusato di violenza su una hostessÈ la fine di un incubo per Barbara D'Astolto, hostess che fin dal primo giorno ha deciso di esporsi in prima persona per combattere una battaglia in... Porto Torres, appello di Confcommercio ai candidati sindacoPorto Torres chiede un piano economico ai candidati: sicurezza, mare e ruolo del porto al centro dell'appello di Confcommercio Confcommercio Porto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Di casa si muore: l’appello di Alessandro Giordano in campagna elettorale; L’appello di De Pol per il basket a Trieste: Ora servono risorse locali; Caso Toner a Niella Tanaro. Il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare delle ditte; Ritrovato dopo ore di ricerche Alessandro Verdi. L’appello ‘virale’ di Alessandro: I miei dipendenti cercano casa, la mia azienda non esiste senza di loroValsamoggia (Bologna), 19 marzo 2026 – Non sono biondi né magri come me e per questo facciamo fatica a trovare casa. Potete darci una mano?. È con un tocco di ironia provocatoria che comincia il ... ilrestodelcarlino.it Alessandro Venturelli scomparso da 5 anni, mamma Roberta: «Ho avuto un aneurisma, 40 giorni in coma, ma il pensiero era per mio figlio»Cinque anni senza una risposta. Cinque anni senza una voce, una telefonata, una certezza. La storia di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020, ... leggo.it Alessandro Milesi "Ritratto di Giosuè Carducci" ( Celebre scrittore, poeta e critico letterario italiano, nonché il primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1906). Olio su tela del 1906. Si trova oggi a Venezia, presso la Galleria Internazionale - facebook.com facebook A testa alta in gara: Alessandro Fancellu sfiora il podio nel primo arrivo in salita al Giro di Turchia 2026. sprint finale, il 26enne chiude quarto a 26" dal primo, con una buona prova di squadra. Leggi l’articolo completo per i dettagli e le impression… x.com