Disposto processo d'appello bis per l'ex sindacalista accusato di violenza su una hostess. Barbara D'Astolto, la donna che ha deciso di parlare, dovrà affrontare un secondo grado di giudizio dopo la condanna iniziale. La sua storia ha acceso di nuovo i riflettori su un caso che ha sconvolto l'opinione pubblica e riaperto il dibattito sulla tutela delle vittime di violenza.

È la fine di un incubo per Barbara D'Astolto, hostess che fin dal primo giorno ha deciso di esporsi in prima persona per combattere una battaglia in nome di tutte le donne. Adesso anche la Cassazione le dà ragione: la violenza sessuale non si misura in secondi. La Suprema Corte ha dunque disposto un processo d'appello bis per un ex sindacalista di 48 anni che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di abusi sulla hostess e assolto perché - scrivevano i giudici - 30 secondi sono più che sufficienti per una donna per opporsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Disposto processo d'appello bis per l'ex sindacalista accusato di violenza su una hostess

La Corte d'appello di Milano ha riaperto il processo a carico di un ex sindacalista di 48 anni, coinvolto in un caso di presunti abusi su una hostess presso l'aeroporto di Malpensa.

Il processo d'Appello-bis a Milano riguarda l'accusa di molestie a un'assistente di volo a Malpensa nel 2018.

