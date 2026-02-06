A Bologna oggi si è presentata la seconda edizione del progetto “Cronisti in Classe”. L’iniziativa si rivolge ai giovani adulti e punta a coinvolgere studenti e neo diplomati in attività di informazione e formazione. La conferenza, tenutasi il 6 febbraio, ha visto protagonisti rappresentanti del Comune e di Gran Reno, pronti a lanciare questa nuova opportunità educativa.

A Bologna, il 6 febbraio 2026, si è tenuta una conferenza di presentazione della seconda edizione del progetto "Cronisti in Classe", un'iniziativa dedicata ai giovani adulti, promossa da *Gran Reno* in collaborazione con il Centro di Informazione e Documentazione del Comune di Bologna. La direttore dell'evento, Giulia Mombelli, ha espresso la propria posizione in merito alla crescente importanza dell'informazione certificata e del ruolo educativo che essa riveste nei confronti dei ragazzi. Il centro commerciale, con sede a Bologna, ha confermato il suo sostegno per il secondo anno consecutivo a un'iniziativa che mira a far comprendere ai giovani l'importanza di un'informazione verificata, critica, rispettosa delle norme di etica e di cittadinanza.

