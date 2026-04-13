Imprudente al Vinitaly | Pronto il piano di rilancio dell' enoturismo abruzzese

Durante il Vinitaly è stato annunciato che l’Abruzzo ha predisposto un Piano operativo per rilanciare l’enoturismo nella regione. Il progetto prevede la costituzione di una cabina di regia regionale e un incremento delle attività di promozione del marchio territoriale. Nessuna data è stata specificata per l’implementazione delle iniziative, e le modalità di attuazione sono ancora da definire.

L'Abruzzo ha pronto il Piano operativo di rilancio dell'enoturismo, con la creazione di una cabina di regia regionale e il rafforzamento della promozione integrata del brand regionale. A dirlo l'assessore e vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, intervenendo allo Spazio Abruzzo, in.🔗 Leggi su Ilpescara.it Il vino è viaggio. L’enoturismo al centro di Vinitaly 2026Il vino non è solo un’emozione per il palato, da gustare nel bicchiere: sempre più spesso diventa l’occasione giusta per scoprire un territorio e la... Leggi anche: Vini dell’Umbria: il nuovo piano di qualità punta al Vinitaly 2026