Lancio del brand Made in Reggio a Palazzo Campanella | Cirillo incontra il viceministro Valentini

Una giornata all’insegna del rilancio economico e dell’identità territoriale quella vissuta a Reggio Calabria, dove istituzioni locali e Governo si sono incontrati per rafforzare il dialogo sul futuro produttivo della regione. A Palazzo Campanella, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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