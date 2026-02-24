Il viceministro Valentini | Imballaggi e packaging l’Italia è leader mondiale Imprese credete nell’IA

Valentino Valentini ha dichiarato che l’Italia domina il mercato globale di imballaggi e packaging, a causa della forte innovazione del settore. Durante l’AI Impact Summit a Nuova Delhi, il viceministro ha invitato le imprese italiane a credere nell’intelligenza artificiale per migliorare la competitività. La presenza del ministro Adolfo Urso ha sottolineato l’importanza di rafforzare le relazioni internazionali in questo ambito. La discussione si è concentrata sulle future opportunità di crescita.

Valentino Valentini, viceministro delle imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso è stato recentemente a Nuova Delhi, in India, all'AI Impact Summit. Che ruolo sta giocando l' Intelligenza artificiale nelle Pmi italiane? "L' intelligenza artificiale è oggi una leva strutturale per la competitività del sistema produttivo italiano, la sfida è duplice: dotarsi di strumenti AI accessibili e formare competenze interne adeguate. In questo senso, lo stesso settore delle macchine automatiche per il packaging sta tracciando un percorso esemplare: Ucima ha già avviato un progetto basato su un modello Llm pensato per supportare le imprese associate nella gestione del customer care post-vendita e nelle attività di area tecnica, processi storicamente complessi per chi non dispone di grandi risorse.