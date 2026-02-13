Adesso Reggio a 10 passi dal futuro | l' atteso evento politico di Forza Italia a Palazzo Campanella

Reggio Calabria si prepara a un evento importante di Forza Italia a Palazzo Campanella, un segnale chiaro di cambiamento. La città ha bisogno di una squadra compatta e determinata, capace di affrontare le sfide del futuro. Per questo motivo, l’obiettivo è coinvolgere il maggior numero di cittadini e di politici locali nel progetto di rinascita.

"Reggio ha bisogno di una squadra forte, unita, pronta alle grandi sfide. Ecco perché ad indossare la maglia amaranto dobbiamo essere tutti. Indossarla e "scendere in campo" non è solo una metafora prestata alla politica, significa assumersi una responsabilità, compattarsi ancora di più e lavorare insieme per il futuro della nostra Reggio". Così il deputato Francesco Cannizzaro annuncia sui social l'evento azzurro di sabato 14 febbraio e annu8ncia "ognuno è chiamato a fare la propria parte, con orgoglio e senso di appartenenza. Il momento è adesso. E coinvolge tutti noi!"

Ieri a Pellaro si è tenuto un incontro di Forza Italia che ha coinvolto i cittadini.

Forza Italia a Sarno ha deciso di rinnovare la propria strategia, abbandonando l’attuale alleanza con Francesco Squillante.

"Guidata dal presidente Bruno Occhiuto e dal vicepresidente Lorenzo Federico, 'Adesso Reggio' si propone come spazio aperto alla partecipazione di cittadini e competenze del territorio" la nota - facebook.com facebook