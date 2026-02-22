Lamborghini Countach ’88 | 604.000$ per un’icona con soli 4.828 km

Una Lamborghini Countach ’88 è stata venduta a 604.000 dollari a causa del suo basso chilometraggio di soli 4.828 km. Il modello, appartenente alla serie 25th Anniversary, attira collezionisti e appassionati per la sua rarità e stato impeccabile. La vendita si è conclusa rapidamente, dimostrando l’interesse crescente per le auto d’epoca in ottime condizioni. La vettura rappresenta un esempio di come il mercato valorizzi le auto iconiche ben conservate.

Una Lamborghini Countach 25th Anniversary del 1988, con un chilometraggio inferiore ai 5.000 chilometri, è stata venduta per 604.000 dollari attraverso la piattaforma SBX Cars, collegata al progetto di Supercar Blondie. L’auto, un’icona degli anni ’80, rappresenta un esempio raro e ben conservato di un modello che ha segnato un’epoca, testimoniando la continua richiesta di supercar classiche e il loro valore crescente nel mercato del collezionismo. L’industria automobilistica, e in particolare il segmento delle auto d’epoca, continua a mostrare una resilienza sorprendente. Modelli che un tempo erano sogni proibitivi per molti, oggi vengono rivalutati e acquistati a cifre considerevoli da appassionati e collezionisti di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

