Rinascita Lamborghini | la Miura SV del ’72 torna perfetta a Roma

A Roma si è tenuta la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, un evento dedicato alle auto d’epoca. La manifestazione ha visto protagonista la restaurata Lamborghini Miura SV del 1972, tornata in perfette condizioni. L’auto, simbolo di un’epoca passata, è stata al centro dell’attenzione tra appassionati e collezionisti. La città ha accolto con entusiasmo l’esposizione, che ha messo in mostra pezzi di grande valore storico e culturale.

La Capitale italiana ha ospitato la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, un evento dedicato al patrimonio automobilistico d’epoca che ha protagonista il restauro di una Lamborghini Miura SV del 1972. La vettura, svelata presso la Casina Valadier, è stata riportata alla sua configurazione originale dopo un meticoloso intervento durato tre anni da parte del Lamborghini Polo Storico. L’opera di ricostruzione della Miura SV: ricerca e precisione tecnica. Il percorso di recupero della Miura SV è iniziato alla fine del 2023, quando l’esemplare è rientrato a Sant’Agata Bolognese presentando diverse discrepanze rispetto alle specifiche di fabbrica originali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinascita Lamborghini: la Miura SV del ’72 torna perfetta a Roma Notizie correlate Il genio di Marcello Gandini rivive nei luoghi dove nacque la Lamborghini MiuraIl silenzio della valle di Susa è stato recentemente interrotto da un canto meccanico d'altri tempi, un rombo che porta con sé l’eco di una... Lamborghini Miura, i primi sessant’anni della supercar che stravolse il mondoIl 10 marzo 1966, nei padiglioni del Salone di Ginevra, si verificò un cambiamento profondo per l'intera industria automobilistica. Contenuti di approfondimento Lamborghini Polo Storico incanta Roma con il restauro della Miura SVIn occasione dell’Anantara Concorso Roma, Automobili Lamborghini ha presentato il restauro di una Lamborghini Miura SV, riportata alla configurazione originale dopo tre anni di lavoro del Polo Storico ... hdmotori.it Lamborghini Miura, la mostra Born Incomparable celebra 60 anniAl Museo Lamborghini debutta Born Incomparable, la mostra che celebra i 60 anni della Miura. Certe auto non invecchiano, cambiano semplicemente statuto. Entrano in quella zona rarissima dove il design ... affaritaliani.it