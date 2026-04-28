L’ambasciatore | Negoziati impantanati Si giocano la faccia

L’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, consigliere scientifico dello IAI, ha commentato la situazione delle trattative tra Stati Uniti e Iran, affermando di percepire un momento di impasse. Ha aggiunto di sperare di essere smentito, ma ha sottolineato che le negoziazioni sembrano essere ferme, con entrambe le parti che si giocano la loro reputazione.

Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci (in foto), consigliere scientifico dello IAI, a che punto siamo nelle trattative fra Stati Uniti e Iran? "Ho la sensazione che siamo in una fase di stallo, anche se spero di sbagliarmi. Se guardiamo ai principali nodi negoziali, la distanza tra le parti resta significativa. Penso innanzitutto al programma nucleare iraniano, ma anche alla questione della riapertura dello Stretto di Hormuz. Mentre mi sembra accantonata la pretesa americana di realizzare un regime change a Teheran. Programma nucleare e navigazione nello stretto di Hormuz sono fin dall’inizio, i due punti più critici su cui sarà necessario realizzare una pur minima base di intesa per arrivare prima a una tregua stabile e poi, se possibile, a un accordo duraturo".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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