Negoziati Iran-Usa L’ambasciatore | posizioni distanti Pesa l’imprevedibilità di Trump

I negoziati tra Iran e Stati Uniti proseguono con molte difficoltà, caratterizzati da distanze significative tra le parti. L’ambasciatore ha commentato che le posizioni sono ancora molto lontane e che l’incertezza legata alle decisioni del presidente Trump rappresenta un elemento complicante nel processo. La trattativa, iniziata da tempo, si svolge in un clima di tensione e incertezza, con i colloqui che proseguono nonostante le difficoltà.

Roma, 12 aprile 2026 – È un negoziato lungo e difficile, dove l’imprevedibilità del presidente Trump è una variabile pericolosa per la sua riuscita. Michele Valensise, presidente dell’Istituto Affari Internazionali ed ex segretario generale della Farnesina, spiega perché ci vorrà una grande volontà politica per non farlo fallire. https:www.quotidiano.netvideoin-vistavance-su-colloqui-iran-se-ci-prenderanno-in-giro-non-saremo-ricettivi-iproxc5r Ambasciatore Valensise, i colloqui sono partiti e le delegazioni hanno iniziato a confrontarsi. C’è davvero la volontà di chiudere il conflitto? “Un interesse esiste da entrambe le parti. Gli Stati Uniti vogliono chiudere un’operazione sviluppatasi oltre le previsioni; l’Iran, pur avendo mostrato una notevole resilienza nonostante i colpi subiti, dovrebbe aver interesse a uscire da questa fase.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Negoziati Iran-Usa. L’ambasciatore: posizioni distanti. “Pesa l’imprevedibilità di Trump” Negoziati Usa-Iran in bilico, saltano i colloqui di venerdì: "Posizioni troppo distanti"Gli attesi colloqui tra Stati Uniti e Iran per scongiurare un nuovo attacco americano contro il regime sono a un passo dal fallimento ancora prima di... Leggi anche: Guerra in Iran, negoziati vicini? L’ex ambasciatore: strada in salita. “Contatti indiretti, ma parti distanti” Attacco all'Iran: il discorso di Trump