Fiumicino condannato per violenza sessuale viene arrestato dopo due anni di fuga

Un uomo condannato per violenza sessuale è stato arrestato a Fiumicino dopo due anni di fuga. Dopo aver lasciato l’Italia, si era rifugiato tra Finlandia, Spagna e Ucraina, prima di essere catturato ieri sera al suo rientro nel paese. La sua latitanza si è protratta tra diversi paesi europei e l’Ucraina, fino all’arresto avvenuto nella serata di ieri.

Gianni Cenni, condannato per abusi su una bambina, era finito nel Donbass. Catturato ieri sera a Fiumicino, al rientro in Italia, dopo una latitanza tra Finlandia, Spagna e Ucraina Arrestato aFiumicinodopo oltre due anni di latitanza. Una storia difuga internazionalesi è conclusa nella serata di ieri quandoGianni Cenni,52 anni, pizzaiolo di origini napoletane, condannato nel novembre 2022 per violenza sessuale aggravata su una bambina di 7 anni, nipote di una sua ex compagna, è stato fermato. Prima di ieri, l’uomo era irreperibile daldicembre dello stesso anno. L’arresto è avvenuto all’aeroporto romano al suo rientrodall’Ucraina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dallaProcura di Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiumicino, condannato per violenza sessuale viene arrestato dopo due anni di fuga Articoli correlati Leggi anche: Casciana Terme: violenza sessuale su minore, arrestato un anziano. E’ condannato a 3 anni e 4 mesi Leggi anche: Violenza sessuale su una minorenne, condannato e arrestato un parente di Agrigento Aggiornamenti e notizie su Fiumicino condannato per violenza... Argomenti discussi: Condannato per violenza sessuale, si era arruolato nell'esercito russo. Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il pizzaiolo dei due mondi, si è conclusa sulla ... msn.com Condannato per stupro e arruolato con russi, arrestato a FiumicinoSi chiama Gianni Cenni, 52 anni, pizzaiolo. si era reso irreperibile a dicembre 2022, un mese dopo la condanna ... rainews.it