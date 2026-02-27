Gli appassionati di fumetti non devono perdere il Lake Como Comic Art 2026, che si terrà a Como. L’evento vedrà la presenza di numerosi autori del settore provenienti da diverse realtà. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e offrirà l’opportunità di incontrare professionisti e collezionisti. È prevista una vasta esposizione di opere e incontri con gli autori.

A tutti gli amanti del collezionismo di fumetti e se siete nei pressi di Como, non potete non prendere parte all’edizione 2026 del Lake Como Comic Art, dove prenderanno parte numerosi autori del panorama fumettistico. Ecco il comunicato stampa: Il Lake Como Comic Art Festival (LCCAF) torna ad affacciarsi sulle rive del Lago di Como sabato 25 e domenica 26 aprile. Nato dalla visione degli organizzatori del Big Wow Comic Fest e del Paris Comic Expo, il festival si conferma un “evento boutique” unico al mondo, un’occasione in cui i collezionisti potranno godere di un accesso privilegiato ai più grandi maestri del settore, immersi in un contesto di assoluta esclusività. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Amanti del fumetto, non potete perdere il Lake Como Comic Art 2026, ricco di ospiti speciali

