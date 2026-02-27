Amanti del fumetto non potete perdere il Lake Como Comic Art 2026 ricco di ospiti speciali
Gli appassionati di fumetti non devono perdere il Lake Como Comic Art 2026, che si terrà a Como. L’evento vedrà la presenza di numerosi autori del settore provenienti da diverse realtà. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e offrirà l’opportunità di incontrare professionisti e collezionisti. È prevista una vasta esposizione di opere e incontri con gli autori.
A tutti gli amanti del collezionismo di fumetti e se siete nei pressi di Como, non potete non prendere parte all’edizione 2026 del Lake Como Comic Art, dove prenderanno parte numerosi autori del panorama fumettistico. Ecco il comunicato stampa: Il Lake Como Comic Art Festival (LCCAF) torna ad affacciarsi sulle rive del Lago di Como sabato 25 e domenica 26 aprile. Nato dalla visione degli organizzatori del Big Wow Comic Fest e del Paris Comic Expo, il festival si conferma un “evento boutique” unico al mondo, un’occasione in cui i collezionisti potranno godere di un accesso privilegiato ai più grandi maestri del settore, immersi in un contesto di assoluta esclusività. 🔗 Leggi su Screenworld.it
