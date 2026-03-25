Blocco negli Stati Uniti caos negli aeroporti | lunghe file ai gate intervengono gli agenti dell’ICE

Negli Stati Uniti si sono verificati blocchi negli aeroporti a causa di lunghe code ai gate, con l’intervento degli agenti dell’ICE. La crisi del governo, che aveva già rischiato di essere evitata a gennaio, si è riaccesa negli ultimi giorni con intensità elevata. La situazione ha causato disagi tra i passeggeri e ha portato a interventi di sicurezza nelle strutture aeroportuali.

Gli Stati Uniti piombano nuovamente nel baratro dello shutdown, una crisi che sembrava scongiurata lo scorso gennaio ma che è esplosa con violenza inaudita nelle ultime settimane. Il fragile accordo raggiunto il 22 gennaio tra Camera e Senato si è infatti arenato appena due giorni dopo, a seguito di un tragico evento: l’uccisione di un cittadino americano per mano degli agenti del CBP (Customs and Border Protection). Questo episodio ha innescato una reazione a catena politica senza precedenti, con i Senatori Democratici che hanno ritirato il sostegno al finanziamento del Dipartimento della Homeland Security, l’agenzia mastodontica che vigila sulla sicurezza interna, aeroporti inclusi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Blocco negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICE Articoli correlati Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte... L’amministrazione Trump schiera gli agenti dell’Ice negli aeroportiIl 22 marzo Tom Homan, il consigliere per l’immigrazione del presidente Donald Trump, aveva confermato il ricorso agli agenti dell’Ice. Contenuti utili per approfondire Stati Uniti Temi più discussi: La Russia sta inviando petrolio a Cuba, nonostante il blocco degli Stati Uniti; Trump manda i rambo dell’Ice a fare la guardia agli aeroporti; Il commercio Ue-Usa rimane forte nonostante la pressione dei dazi; Shutdown e Spring Break: aeroporti USA nel caos, Miami tra gli scali più colpiti. Blocco negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICEGli Stati Uniti piombano nuovamente nel baratro dello shutdown, una crisi che sembrava scongiurata lo scorso gennaio ma che è esplosa con violenza ... thesocialpost.it Shutdown negli Stati Uniti, caos negli aeroporti: lunghe file ai gate, intervengono gli agenti dell’ICELunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte del ... fanpage.it Le molte critiche dell’Iran al piano degli Stati Uniti Un funzionario rimasto anonimo citato Press TV, un canale di proprietà dell’emittente di stato IRIB, ha detto che «l’Iran finirà la guerra quando deciderà di farlo e quando le sue condizioni saranno soddisfatte». - facebook.com facebook Dal 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno bombardato in Iran oltre 82.000 obiettivi civili. Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, tra questi si contano almeno 498 scuole e 281 strutture sanitarie. Gli attacchi hanno colpito in modo sistematico diverse tipologie x.com