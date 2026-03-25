Shutdown negli Stati Uniti caos negli aeroporti | lunghe file ai gate intervengono gli agenti dell'ICE

Negli Stati Uniti si sono verificati disagi negli aeroporti a causa dello shutdown, con lunghe code ai gate e la presenza di agenti dell'ICE sul posto. La situazione è causata dal blocco delle attività governative, deciso dai Senatori Democratici, che ha impedito a parte del personale aeroportuale di lavorare senza ricevere stipendi. I disagi si sono manifestati in diversi scali principali del paese.

Lunghe file ai gate dei principali aeroporti degli Stati Uniti a causa dello shutdown, voluto dai Senatori Democratici, che ha costretto buona parte del personale aeroportuale a restare a casa perché non riceve lo stipendio. Il governo ha schierato gli agenti dell'ICE in 14 aeroporti statunitensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’amministrazione Trump schiera gli agenti dell’Ice negli aeroportiIl 22 marzo Tom Homan, il consigliere per l’immigrazione del presidente Donald Trump, aveva confermato il ricorso agli agenti dell’Ice. Trump porta gli agenti dell’Ice negli aeroporti Usa. Così sposta l’attenzione dalla guerra e dai malumori della baseLa loro presenza tra le strade di Minneap0lis aveva scatenato la protesta nelle settimane in cui le loro retate terrorizzavano il Minnesota e non... Una raccolta di contenuti su Stati Uniti Temi più discussi: Shutdown in America, cresce il caos negli aeroporti; Trump manda l’ICE negli aeroporti, ora guerra ai Democratici; Incidenti e shutdown, negli aeroporti americani regna il caos; Usa, lo shutdown potrebbe pesare gravemente su alcuni aeroporti. Negli Stati Uniti centinaia di voli sono stati cancellati a causa dello shutdownA partire da venerdì negli Stati Uniti è iniziata una riduzione del traffico aereo ordinata dal segretario ai Trasporti, Sean Duffy, a causa dello shutdown (spegnimento o chiusura in italiano), ... ilpost.it A causa dello shutdown Caos aeroporti negli Stati Uniti, Trump minaccia di inviare l'ICEDonald Trump minaccia di portare l’agenzia federale anti-immigrazione negli aeroporti americani, trasformandoli in nuovi fronti della sua linea dura: è l’ultimatum lanciato su Truth Social nel pieno d ... bluewin.ch Perché proprio il Pakistan È uno dei paesi più coinvolti nel tentativo di mediare tra Iran e Stati Uniti: come dicevamo ha fatto da tramite per far arrivare all’Iran una proposta statunitense per la fine della guerra, e si è proposto per ospitare i negoziati. Questo ru - facebook.com facebook Dal 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno bombardato in Iran oltre 82.000 obiettivi civili. Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, tra questi si contano almeno 498 scuole e 281 strutture sanitarie. Gli attacchi hanno colpito in modo sistematico diverse tipologie x.com