L’agrivoltaico divide Bocciati due impianti

La Giunta di Regione Lombardia ha espresso un parere negativo riguardo alla costruzione di due impianti agrivoltaici nella provincia di Pavia. La decisione riguarda specificamente due progetti presentati per questa zona, che sono stati bocciati sulla base di valutazioni tecniche effettuate dall’ente regionale. La questione degli impianti agrivoltaici continua a suscitare discussioni tra gli operatori del settore e le comunità locali.

Parere tecnico negativo da parte della Giunta di Regione Lombardia alla realizzazione di due impianti agrivoltaici nel pavese. Le delibere sulle valutazioni di impatto ambientale sono state approvate su proposta dell’assessore all’Ambiente Giorgio Maione. Il primo provvedimento riguarda il progetto proposto dalla Società Neoen renewables Italia srl per l’impianto “ Solare Dorno – Neon“ che interessa i Comuni Dorno, Scaldasole e Pieve Albignola e Sannazzaro de’ Burgondi. La seconda decisione approvato dalla Gunta è invece inerente il progetto per l’impianto “ Pieve “ che coinvolge Ottobiano, Dorno e Pieve Albignola, che dovranno essere realizzati dalla società Pv Italy 1 srl.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’agrivoltaico divide. Bocciati due impianti Notizie correlate Leggi anche: Agrivoltaico: Mediocredito Centrale eroga 2,1 milioni a Cogefeed per tre impianti Agrivoltaico nel Sud: 2,1 milioni per nuovi impianti tra Salerno e PotenzaMediocredito Centrale ha stanziato un finanziamento superiore a 2,19 milioni di euro per sostenere Cogefeed nello sviluppo di tre nuovi impianti...