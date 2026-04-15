Agrivoltaico | Mediocredito Centrale eroga 2,1 milioni a Cogefeed per tre impianti

Mediocredito Centrale ha concesso un finanziamento di 2,1 milioni di euro a Cogefeed S.p.A., azienda attiva nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili. Il sostegno riguarda tre progetti di impianti agrivoltaici, con l’obiettivo di finanziare le diverse fasi di realizzazione. Cogefeed è l’azienda che guida il gruppo coinvolto e si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi di produzione di energia sostenibile.

Mediocredito Centrale supporta Coge S.p.A., azienda specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e a capo dell’omonimo gruppo, con tre finanziamenti per un importo complessivo di € 2.193.000,00 (più un quarto a copertura dell’IVA) per la realizzazione di 3.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Agrivoltaico, Mediocredito Centrale finanzia Cogefeed: tre impianti tra Campania e Basilicata con fondi PnrrMediocredito Centrale finanzia Cogefeed con oltre 2,19 milioni di euro per la realizzazione di tre impianti agrivoltaici nel Mezzogiorno. Da Mediocredito Centrale oltre 2milioni a Cogefeed per l'agrivoltaicoMediocredito Centrale ha concesso un finanziamento da oltre 2,19 milioni di euro a Cogefeed per la realizzazione di 3 impianti agrivoltaici nelle... Altri aggiornamenti Da Mediocredito Centrale oltre 2milioni a Cogefeed per l'agrivoltaico(ANSA) - MILANO, 15 APR - Mediocredito Centrale ha concesso un finanziamento da oltre 2,19 milioni di euro a Cogefeed per la realizzazione di ... notizie.tiscali.it Mediocredito Centrale, BdM Banca e SACE insieme per lo sviluppo sostenibile del Consorzio MedilMediocredito Centrale, BdM Banca e SACE al fianco del Consorzio Medil con finanziamenti per opere infrastrutturali e per lo sviluppo sostenibile nel Mezzogiorno Il Consorzio Stabile Medil S.C.P.A., ... affaritaliani.it