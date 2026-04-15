Un finanziamento di oltre 2,19 milioni di euro è stato approvato da Mediocredito Centrale per supportare la realizzazione di tre impianti agrivoltaici tra le province di Salerno e Potenza. Questi nuovi impianti, realizzati da una società specializzata, puntano a integrare le attività agricole con la produzione di energia solare. L’investimento si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo di fonti rinnovabili nel Sud Italia.

Mediocredito Centrale ha stanziato un finanziamento superiore a 2,19 milioni di euro per sostenere Coge nello sviluppo di tre nuovi impianti agrivoltaici situati tra la provincia di Salerno e quella di Potenza. L’operazione mira a potenziare la capacità produttiva energetica in aree come Controne, Pignola e Tito, dove ogni singola struttura avrà una potenza pari a 1 Mw. L’investimento si avvale di un supporto del Pnrr che copre il 40% dei costi tramite un contributo a fondo perduto, garantendo inoltre una tariffa fissa per i prossimi 20 anni. Il progetto previsto nel comune campano di Controne assume un rilievo particolare, poiché l’impianto sarà integrato nella configurazione di autoconsumo diffuso della Renewable Energy Foundation, una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrivoltaico nel Sud: 2,1 milioni per nuovi impianti tra Salerno e Potenza

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