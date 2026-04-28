Lago di Como | ora può finalmente chiudersi l' ultima ferita aperta della frana del 2011 a Brienno

Dopo anni di interventi, si può finalmente chiudere l’ultima ferita aperta dalla frana del 2011 a Brienno, sul Lago di Como. Il cantiere, sequestrato nel 2018, si trovava in un’area vicino al lago soggetta a rischio idrogeologico. Le forze dell’ordine, in seguito a un’indagine, hanno constatato la presenza di opere edili abusive realizzate in quella zona.

Il cantiere era stato sequestrato nel 2018. La Polizia Ambientale e Forestale del gruppo Carabinieri Forestale di Como, in seguito a un'indagine, avevano accertato la costruzione di opere edili abusive in un'area del comune di Brienno limitrofa al lago a elevato rischio idrogeologico, dove è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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