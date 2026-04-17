Dove si vive meglio a piedi Milano e Napoli tra le province più accessibili | focus del Centro studi Tagliacarne

Secondo un rapporto del Centro studi Tagliacarne, il 35,7% della popolazione può raggiungere a piedi in circa 15 minuti i principali servizi di prossimità come supermercati, parrucchieri e palestre. Tra le aree analizzate, Milano e Napoli si collocano tra le province più accessibili, offrendo percorsi pedonali più brevi e servizi facilmente raggiungibili. La ricerca si concentra sulla facilità di spostamento a piedi per le persone che vivono in queste zone.

Il 35,7% della popolazione può mediamente raggiungere a piedi, entro 15 minuti dalla propria abitazione, i servizi di prossimità necessari alla vita quotidiana: dal supermercato al parrucchiere fino alla palestra. È quanto emerge dall’analisi realizzata dal Centro studi Tagliacarne attraverso il progetto Urban Pulse 15, che consente di misurare l’accessibilità dei servizi privati in base ai tempi di percorrenza a piedi dalla propria abitazione, secondo il concetto di “città dei 15 minuti” teorizzato dall’urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e successivamente diffuso in molte città europee. Lo studio evidenzia forti differenze territoriali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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