L’aeroporto di Napoli rappresenta un punto di partenza per molti spostamenti legati sia al lavoro che al turismo. La sua gestione influisce sulla mobilità della città e delle aree vicine. Quando funziona correttamente, contribuisce allo sviluppo economico locale, facilitando l’ingresso e l’uscita di passeggeri e merci. La struttura svolge un ruolo importante nel collegare la città con altre destinazioni nazionali e internazionali.

L’aeroporto è fondamentale per i flussi legati al lavoro o turistici di una città. Anch’esso se gestito bene, diventa volano per l’economia del centro urbano e delle zone limitrofe. Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, durante l’inaugurazione della mostra “What We Want” di Francesco Jodice a Capodichino, ha fatto un bilancio dello scalo partenopeo. L’aeroporto di Napoli, le parole di Barbieri. Così Barbieri: “L’aeroporto è un luogo di mobilità e un grande elemento di democrazia, perché offre a tutti l’opportunità di girare il mondo. Nonostante le dimensioni contenute, lo scalo di Napoli garantisce oggi 125 destinazioni, di cui sette intercontinentali: un risultato straordinario per un aeroporto regionale”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - L’aeroporto di Napoli. Luogo di mobilità e grande elemento di democrazia

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