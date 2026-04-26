L’aeroporto di Rimini vuole fare le cose in grande

L'aeroporto di Rimini ha presentato un progetto da 200 milioni di euro volto a migliorare e ampliare le strutture. Il piano prevede interventi per incrementare le piste e le aree di terminal, oltre a potenziare i servizi di sicurezza e di gestione dei passeggeri. L'obiettivo è aumentare la capacità dell'aeroporto e rendere più efficiente la gestione del traffico aereo. La realizzazione del progetto è prevista nel prossimo futuro.

C'è un piano da 200 milioni di euro per migliorarlo e ampliarlo, con l'obiettivo di aumentare il numero dei passeggeri già in crescita da anni Nei prossimi anni l’aeroporto Federico Fellini di Rimini, in Emilia-Romagna, sarà ampiamente rinnovato per migliorarne l’aspetto e attirare più passeggeri. La regione Emilia-Romagna e la società che gestisce lo scalo, la AIRiminum, hanno presentato un grosso progetto da 200 milioni di euro, con i quali contano di riqualificare le strutture presenti, realizzare strade e ponti di collegamento e costruire nuovi parcheggi, uffici e parchi sopraelevati. AIRiminum ha stimato che lo scalo potrebbe...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’aeroporto di Rimini vuole fare le cose in grande Il sindaco di Rimini Sadegholvaad e le nuove rotte Ryanair Notizie correlate Leggi anche: Il disastro annunciato alle Olimpiadi non c’è stato. L’Italia, quando vuole, sa fare le cose Piscina di Sant?Elia, obiettivo apertura a inizio 2027. Macchitella: «Vogliamo fare le cose in grande»Una hall totalmente nuova, spogliatoi e docce all’avanguardia, arredamenti di ultima generazione e, infine, una vasca più piccola per i bambini: si... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un progetto faraonico, 200 milioni per rifare il Fellini: nuovo terminal, 1.500 parcheggi, air park e discoteca; L’aeroporto di Rimini si rifà il look e diventa distretto; A Rimini decolla il nuovo aeroporto. L’obiettivo: tre milioni di passeggeri; Aeroporto di Rimini, piano da 200 milioni per rilanciare lo scalo romagnolo. L’aeroporto di Rimini vuole fare le cose in grandeC'è un piano da 200 milioni di euro per migliorarlo e ampliarlo, con l'obiettivo di aumentare il numero dei passeggeri già in crescita da anni ... ilpost.it L’aeroporto di Rimini si rifà il look e diventa distrettoCerto, non fa concorrenza a Bologna, non ha i numeri per farlo né intende andare su questa strada, ma l’aeroporto Fellini di Rimini guarda al futuro con ottimismo con la nascita del Nuovo Distretto Ae ... ravenna24ore.it sei di Rimini se ... ® - facebook.com facebook