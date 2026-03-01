Viola i domiciliari per rubare Aveva portato via la bici a un bimbo di 6 anni | arrestato ladro seriale a Catania

Un uomo di 36 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato perché aveva violato gli arresti domiciliari e rubato la bicicletta a un bambino di 6 anni. L’arresto è stato possibile grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno identificato il soggetto. La polizia ha confermato che il 36enne è coinvolto in diversi furti avvenuti in città.

È stato individuato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato un 36enne catanese, pregiudicato, ritenuto responsabile di una serie di furti messi a segno in città nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Nel giro di pochi giorni l'uomo avrebbe colpito in diverse zone, accumulando nuovi episodi nel suo già consistente curriculum giudiziario, prevalentemente legato a reati contro il patrimonio. Decisive, per l'identificazione, sono state le immagini delle telecamere presenti nelle aree interessate dagli ultimi colpi, attentamente analizzate dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.