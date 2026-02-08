Ladro si aggira in paese per rubare | arrestato dopo il fallito colpo in pizzeria

La notte a Rovato è stata movimentata da un tentato furto in una pizzeria. Un ladro di 32 anni ha cercato di svaligiare il negozio, ma il suo piano è fallito e subito dopo è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo si aggirava per il paese con l’intenzione di compiere un colpo, ma è stato colto sul fatto prima di riuscire a portar via qualcosa.

Un tentativo di furto durante la notte a Rovato si è concluso con l'arresto di un ladro di 32 anni, grazie all'intervento dei carabinieri. Erano circa le 4.30 del 7 febbraio, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile di Chiari, passando in via Galdina, ha notato un uomo vestito completamente.

