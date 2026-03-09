Furti | ladri in azione con disturbatori per le telecamere a Caprarola villa svaligiata a San Martino al Cimino

Nella Tuscia, i ladri sono entrati in azione in diverse abitazioni. A Caprarola hanno utilizzato disturbatori di segnale per cercare di ostacolare le telecamere di sorveglianza, mentre a San Martino al Cimino una villa è stata svaligiata. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi registrati recentemente nella zona.

Nella frazione di Viterbo brutto ritorno dalle vacanze, mentre a Caprarola i malviventi sono riusciti a disattivare sistemi di videosorveglianza e di allarme Ancora furti nelle abitazioni della Tuscia. A Caprarola ladri in azione anche con disturbatori di segnale, mentre a San Martino al Cimino è stata svaligiata una villa. Brutto ritorno a casa per i residenti di una villa a San Martino al Cimino che, dopo alcuni giorni di vacanza, al rientro hanno trovato l'abitazione svaligiata. I ladri sono riusciti ad agire indisturbati, portando via diversi oggetti di valore. Sono state allertate le forze dell'ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.