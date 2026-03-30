Svaligiata la casa del figlio di Zeffirelli | i ladri fuggono con due casseforti

Nella serata di ieri, una banda di ladri ha forzato l’ingresso in una villa fiorentina appartenente a uno dei figli adottivi di Franco Zeffirelli. Durante la rapina, i malviventi sono riusciti a portare via due casseforti, lasciando l’abitazione senza ulteriori danni o arredi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Il bottino, costituito da monili e gioielli, è ancora da stimare: gli inquirenti sperano di ottenere delle immagini utili dalle videocamere di sicurezza installate vicino all’abitazione Clamoroso furto messo a segno da una banda di ladri all’interno della villa fiorentina di Franco Zeffirelli: i malviventi sono entrati in azione nella serata di ieri, riuscendo a fuggire con ben due casseforti. Pippo Zeffirelli, direttore della Fondazione omonima sita nel complesso storico in piazza San Firenze, che raccoglie disegni, bozzetti, costumi e fotografie legati all’attività del maestro e all’interno del quale sono ospitati un archivio, una biblioteca e un museo dedicati, ha contattato le forze dell’ordine una volta resosi conto dell’effrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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