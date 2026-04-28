Ladri in azione nella notte | porticciolo Marina di Brindisi bersaglio di furti

Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2, si è verificato un furto presso il porto turistico “Marina di Brindisi”. Secondo le prime testimonianze, i ladri hanno agito nelle ore notturne sulle banchine, senza essere immediatamente individuati. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessun dettaglio è stato reso noto sui beni sottratti.

BRINDISI - Un furto si è verificato nel corso della notte di martedì 28 aprile, intorno alle ore 2 circa, sulle banchine del porto turistico “Marina di Brindisi”. Ignoti si sono introdotti nella struttura e hanno rubato imbarcazioni e attrezzature di fondamentale importanza per lo svolgimento.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Due furti sventati in una settimana all'Eurospin: ladri in azione di notteDue tentativi di furto sventati all'Eurospin di via del Chiassatello, nella zona di Corte Sanac a Pisa, grazie all'intervento delle pattuglie... Ancora allarme furti: ladri in pieno giorno nella casa di due anziani. Anche i vandali in azioneSiena, 9 marzo 2026 - Ladri in azione a Monteroni nell’abitazione di un’anziana coppia, più un grave episodio di vandalismo i cui contorni sono da...