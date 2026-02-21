Tentato furto in una casa a Baronissi | ladri in azione con la bandana

Due uomini di nazionalità marocchina, con una bandana in testa, hanno tentato di svaligiare una casa ad Antessano, a Baronissi, nella serata di ieri. Entrati in azione nonostante la presenza della proprietaria, hanno cercato di forzare la porta d’ingresso senza riuscirci. La scena è stata notata da alcuni vicini, che hanno avvisato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui moventi e sull’identità dei sospettati. La famiglia coinvolta si trova sotto shock.

I malviventi - ci segnalano i residenti - starebbero perlustrando il territorio con un'Audi Station Wagon nera, utilizzata poi per mettere a segno i furti Ladri in azione, nella serata di ieri, nella frazione di Antessano a Baronissi. Due stranieri, sembra di nazionalità marocchina, con una bandana in testa sono entrati all'interno di un'abitazione in via Rachelina Ambrosini nonostante la presenza della proprietaria. Le sue grida, però, li hanno costretti a fuggire a mani vuote. I malviventi - ci segnalano i residenti - starebbero perlustrando il territorio del comune della Valle dell'Irno a bordo di un'Audi Station Wagon nera, utilizzata poi per mettere a segno i furti.