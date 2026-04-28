L’addio a Gianni Leoni ha raccontato la cronaca nera italiana | Eccomi qua l’intervistatore di mostri

Il 28 aprile 2026 a Bologna si è svolta una cerimonia in ricordo di Gianni Leoni, noto per aver partecipato a interviste con figure controverse. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche, all’interno dell’Archiginnasio, aveva scherzato dicendo: “Eccomi qua, l’intervistatore di mostri”. La sua morte ha suscitato commenti e ricordi di coloro che avevano seguito la sua carriera nel giornalismo investigativo.

Bologna, 28 aprile 2026 – “Eccomi qua, l’intervistatore di mostri”, sorrideva Gianni Leoni in una delle ultime occasioni pubbliche, fra gi stemmi dell’Archiginnasio a Bologna. D’altronde, mica tutti potevano dare del tu a Renato Vallanzasca, Angelo Izzo, Graziano Mesina, Pietro Pacciani, Donato Bilancia. Mica tutti potevano dire di aver guardato nell’abisso, fra i piani inclinati delle storie, della Storia. È morto ieri a casa, nell’affetto dei cari, a 87 anni, Gianni Leoni, storico inviato speciale prima de il Resto del Carlino e poi del Quotidiano Nazionale. Aveva cominciato la collaborazione al Carlino a metà degli anni Sessanta quando il giornale era guidato da Giovanni Spadolini, era stato assunto in Cronaca da Domenico Bartoli, nel 1969, ed era diventato professionista nel 1970 con Enzo Biagi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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