Un nuovo rapporto di Medici Senza Frontiere descrive l’uso dell’acqua come arma di guerra a Gaza, evidenziando un episodio di violenza in cui un bambino di 10 anni è stato ucciso mentre si trovava in fila per l’acqua potabile. La testimonianza di un familiare racconta che il bambino era a Nuseirat insieme ad altri bambini, quando è stato colpito e ucciso. La situazione nel territorio rimane estremamente difficile a causa del conflitto in corso.

“Mio nipote era a Nuseirat. Era andato a prendere dell’acqua potabile. Era in fila con altri bambini, e l’hanno ucciso. Aveva 10 anni. Andare a prendere l’acqua non dovrebbe essere pericoloso”. È il racconto terribile di Hanan, una donna palestinese di Gaza City, finito nel rapporto internazionale di Medici senza frontiere (Msf), intitolato Water as a qeapon: Israel’s destruction and deprivation of water and sanitation in Gaza. (MSF FOTO) – Notizie.com Secondo Msf le autorità israeliane starebbero utilizzando l’accesso all’acqua come arma contro i palestinesi, privando sistematicamente la popolazione di Gaza dell’acqua in una campagna di “punizione” collettiva.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’acqua come arma di guerra, l’orrore a Gaza nel nuovo rapporto di Msf: “Ucciso a 10 anni mentre faceva la fila”

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