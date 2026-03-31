Sudan le donne vittime due volte | oltre la guerra le violenze sessuali Il rapporto di Msf | aggressioni in gruppo da uomini armati

Da oltre quattro anni, il conflitto in Sudan ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie recenti. Un rapporto di Medici Senza Frontiere evidenzia come le donne siano vittime di violenze multiple, subendo aggressioni di gruppo da parte di uomini armati. Oltre alle conseguenze della guerra stessa, molte donne affrontano violenze sessuali e abusi, spesso in assenza di protezione adeguata.

Sono quattro anni da quando è scoppiata la guerra in Sudan che ha causato la più grande catastrofe umanitaria della storia recente. Una catastrofe che non accenna a fermarsi colpendo senza sosta anche le donne con l’arma della violenza sessuale in violazione del diritto internazionale umanitario. Lo denuncia Medici Senza Frontiere (Msf ) che oggi presenta il rapporto intitolato: “C’è qualcosa che voglio dirti.sopravvivere alla crisi della violenza sessuale nello stato sudanese del Darfur”. Molto spesso le aggressioni sono compiute da più autori anche a danno di minori. Nel Darfur meridionale, il 20% dei sopravvissuti aveva meno di 18 anni, compresi 41 bambini sotto i 5 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sudan, le donne vittime due volte: oltre la guerra, le violenze sessuali. Il rapporto di Msf: aggressioni in gruppo da uomini armati Articoli correlati Sudan, la violenza sessuale come arma di guerra. La denuncia di MSF: “Molte vittime sono bambine”Il nuovo rapporto di Medici senza Frontiere sui casi di violenza sessuale in Darfur, all'alba del quarto anniversario della guerra civile. Leggi anche: Violenze sessuali di gruppo su minorenni: 32 anni totali di carcere per due uomini Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Guerra in Sudan, il rapporto di MSF sulle violenze sessuali: Noi braccate anche lontano dal fronte; Attacco all'ospedale nel Darfur, le vittime sono 70; Sudan, Oms: 64 morti in attacco a ospedale nel Darfur; Il Kordofan è sempre più l’epicentro della guerra in Sudan. Sudan, le donne vittime due volte: oltre la guerra, le violenze sessuali. Il rapporto di Msf: aggressioni in gruppo da uomini armatiSono quattro anni da quando è scoppiata la guerra in Sudan che ha causato la più grande catastrofe umanitaria della storia recente. Una catastrofe che non accenna a fermarsi colpendo senza sosta anche ... ilfattoquotidiano.it Domenica 29 marzo, a Dilling, nello Stato del Sud Kordofan in Sudan, bombardamenti attribuiti alle Rapid Support Forces (RSF) e al gruppo alleato SPLM-N (fazione al-Hilu) hanno colpito aree residenziali della città. Secondo il Sudan Doctors Network, almen - facebook.com facebook Sudan, l’ospedale della speranza non esiste più: 70 vittime nell’inferno del Darfur x.com