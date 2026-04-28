L’acqua che arriva nelle nostre case proviene da un percorso che inizia nelle sorgenti naturali e prosegue attraverso un sistema di acquedotti affidato all’Autorità idrica toscana. Durante il tragitto, l’acqua attraversa diversi punti di controllo e trattamento, garantendo la qualità prima di essere distribuita agli utenti. Questo processo coinvolge diverse fasi di filtrazione e monitoraggio, che assicurano la salubrità del servizio idrico fornito ai cittadini.

L’acqua che arriva a casa nostra percorre un lungo viaggio attraverso un acquedotto controllato dall’ Autorità idrica toscana. In passato a Pisa l’acqua arrivava con l’ acquedotto Mediceo dai monti. La sua costruzione fu travagliata e coinvolse tre Granduchi. Fu del Granduca di Toscana Cosimo I dei Medici il progetto di portare l’ottima acqua che sgorgava dalle fonti di Asciano fino alla città di Pisa, dove l’acqua malsana e salmastra, prelevata da pozzi scavati in un terreno paludoso, causava malattie, deperimenti fisici ed epidemie tra la popolazione. Nel 1588 il Granduca Ferdinando I continuò l’opera del padre, con la costruzione di una condotta sopraelevata su archi che ancora noi bambini pisani possiamo ammirare ogni giorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’acqua che arriva a casa nostra. Il lungo viaggio dalla natura

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