Quest’anno Publiacqua continua a sostenere La Nazione e il Campionato di Giornalismo. L’obiettivo è avvicinare i giovani del territorio, offrendo loro uno spazio per confrontarsi e raccontare le storie locali. La collaborazione permette di creare un ponte diretto tra le aziende, le scuole e i giovani giornalisti di domani.

Nicola Perini Anche in questo anno Publiacqua sostiene La Nazione e il Campionato di Giornalismo, un’iniziativa che apprezziamo molto perché ci consente di dialogare in modo diretto con le ragazze e i ragazzi del nostro territorio. È un progetto serio, consolidato ed efficace, da anni molto apprezzato. Agli istituti i e ai docenti va il nostro ringraziamento per l’impegno e il lavoro che svolgeranno insieme agli studenti. Alla riflessione e alla creatività dei ragazzi proponiamo due temi centrali e di grande attualità, particolarmente vicini alla sensibilità ambientale delle nuove generazioni. Siamo convinti che possano diventare spunti per lavori approfonditi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua, un viaggio dalla sorgente

Approfondimenti su Publiacqua La Nazione

La frazione di Pereto, in provincia di Rieti, si prepara a celebrare la festa della Beata Agnese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LAGO SAN VINCENZO SORGENTE VOLTURNO #italy #hiking #viaggiare

Ultime notizie su Publiacqua La Nazione

Argomenti discussi: Acqua, un viaggio dalla sorgente; Rovigo ritrova la sua torre: un nuovo spazio immersivo per raccontare il viaggio dell’acqua; L’acqua che forma cittadini: il viaggio di Acquedotto del Fiora nelle scuole; Dal Guggenheim di Abu Dhabi al Kanal di Bruxelles, i musei del 2026.

Acqua, un viaggio dalla sorgenteNicola Perini * Anche in questo anno Publiacqua sostiene La Nazione e il Campionato di Giornalismo, un’iniziativa che apprezziamo molto ... lanazione.it

L’acqua, il tesoro più prezioso da difendereNicola Perini* FIRENZE Anche in questo anno scolastico Publiacqua sostiene La Nazione e il Campionato di Giornalismo, un’iniziativa che ci piace ... msn.com

OMBRINA ALL’ACQUA PAZZA Il nostro viaggio nel mediterraneo ci ha portati dall’ombrina di Finisterrae, servita con acqua pazza, pomodorini gialli, aglio e ovviamente del buon vino bianco sfumato Segui passi per passo questo pellegrinaggio tra le terre facebook