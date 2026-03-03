Non solo mogli o muse ma scienziate attiviste e artiste Treccani presenta un' opera enciclopedica tematica un viaggio che celebra le icone note e meno note che hanno segnato la nostra cultura la nostra arte e la nostra scienza dal Settecento a oggi

Treccani ha presentato un’opera enciclopedica che ripercorre il ruolo delle donne nella cultura, nell’arte e nella scienza dal Settecento a oggi. Il volume include figure note e meno note di scienziate, attiviste e artiste, evidenziando il loro contributo in vari ambiti. La narrazione storica si concentra su figure femminili che, nel tempo, hanno lasciato un’impronta significativa, oltre le tradizionali rappresentazioni di mogli o muse.

P er secoli la storia è stata raccontata come un palcoscenico quasi esclusivamente maschile, dove le donne apparivano solo come figure di contorno, mogli o muse. Oggi, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, ha deciso di scardinare questa narrazione e lo fa con la pubblicazione un’opera monumentale che non si limita ad “aggiungere” qualche nome femminile ai libri di storia, ma riscrive l’intera evoluzione dell’Italia attraverso gli occhi e le azioni delle sue protagoniste. La fotografia è un mestiere da donne: 10 fotografe che hanno riscritto la storia dell’immagine X Dizionario delle donne italiane una presenza che mancava. L’opera si intitola precisamente Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, è divisa in tre volumi e raccoglie 650 biografie per un totale di oltre 2. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Treccani presenta un'opera enciclopedica tematica, un viaggio che celebra le icone, note e meno note che hanno segnato la nostra cultura, la nostra arte e la nostra scienza dal Settecento a oggi

