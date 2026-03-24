Pessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore. La Juve osserverà quattro giorni di riposo in occasione della pausa per le Nazionali e venerdì tornerà in campo per preparare al meglio il prossimo di campionato contro il Genoa, in programma lunedì 6 aprile. Occhio, però, anche al calciomercato visto che la dirigenza di corso Galileo Ferraris è alla ricerca di rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Una delle priorità rimane un regista di qualità che, però, non sarà Morten Hjulmand, da tempo accostato proprio alla Juventus. Il 26enne danese dello Sporting Lisbona, che... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio definitivo alla Juve: firma in arrivo con il Manchester City

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