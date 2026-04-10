Nasce l’Academy Fattoria di Rimaggio per formare professionisti nell’agroalimentare

È stata inaugurata l’Academy Fattoria di Rimaggio, un percorso formativo dedicato a professionisti nel settore agroalimentare e zootecnico. La iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fattoria di Rimaggio, situata a Pergine Valdarno, e l’agenzia di lavoro Randstad Italia. Il corso, gratuito, mira a fornire competenze pratiche e teoriche ai partecipanti interessati a sviluppare una carriera in questi settori.

Un’accademia per formare nuovi professionisti nel settore agroalimentare e zootecnico. Il progetto è della Fattoria di Rimaggio di Pergine Valdarno e della talent company Randstad Italia che hanno unito le rispettive competenze per organizzare un corso a partecipazione gratuita finalizzato a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Setificio: l’Aula Giannino Brenna si rinnova: nuove tecnologie per formare i professionisti del tessile di domaniGrazie al contributo di Fondazione della Seta, il laboratorio si aggiorna con software e strumenti professionali per avvicinare scuola e impresa Un... Nuoro punta sulla cultura: DCN Academy per formare operatori e rilanciare l’economia del Nuorese.Nuoro si prepara a rafforzare il suo ruolo di polo culturale ed economico della Sardegna con l'avvio della DCN Academy.