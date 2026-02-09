Maceratese la sfortuna fa rima con la beffa Pali e occasioni perse poi Teramo festeggia

La Maceratese perde ancora, questa volta in casa contro il Teramo. I padroni di casa sprecano diverse occasioni, colpendo anche pali, mentre gli ospiti approfittano di un errore e vanno in vantaggio. Alla fine, i biancorossi si devono accontentare di una sconfitta che allontana ancora di più i punti salvezza.

Maceratese 0 Teramo 1 MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini; Ciattaglia, Siniega, Lucero, Perini; De Angelis, Ambrogi (27’ st Papa); Marras, Ruani (43’ Ciabuschi), Gagliardi (27’ st Nasic); Osorio. A disp.: Cusin, Matrippolito, Marchegiani, Morganti, Fratini, Cirulli. All. Possanzini. TERAMO (3-4-2-1): Grillo; Botrini, Alessandretti, Bruni; Salustri (1’ st Costanzi), Borgarello, Vitali, Angiulli (11’ st Carpani); Pietrantonio; Pavone (43’ st Cipolletti), Sereni (31’ st Mariani); Njambe. A disp. Barbacani, Persano, Della Quercia, Manga Silvestri, Kunze. All. Pomante. Arbitro: Radovanovic di Maniago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

