Allo World Baseball Classic 2026, l’Italia ha battuto la Gran Bretagna nella seconda partita del torneo, dopo aver già vinto la prima. La partita è stata combattuta, con momenti di difficoltà e molte occasioni mancate da entrambe le squadre. La squadra italiana, guidata dal manager, ha ottenuto la vittoria con uno scarto minimo, confermando il suo positivo avvio nel torneo.

Seconda vittoria su due partite per l’Italia al World Baseball Classic 2026. La squadra del manager Francisco Cervelli batte per 7-4 la Gran Bretagna e arriva dunque a punteggio pieno verso la doppia sfida con USA e Messico, in due giorni che decideranno realmente cosa sarà della squadra azzurra in questo Classic. Intanto si può sorridere, perché anche in una giornata meno spumeggiante di quella di ieri arriva un successo prezioso. Le cose per l’Italia cominciano male, perché ci sono subito valide di Eaton e Chisholm contro DeLucia; lo stesso Chisholm ruba la seconda base e, con Eaton in terza, il pitcher azzurro e D’Orazio non si capiscono non una, ma due volte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026, l’Italia supera la Gran Bretagna con qualche patema e tante occasioni perse

LIVE Italia-Gran Bretagna 2-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: due homerun con Fischer e D’OrazioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Male anche Pasquantino, che come 3 anni fa non riesce a far male.

World Baseball Classic 2026: Italia, contro la Gran Bretagna c’è un bis da piazzareDopo l’esordio vincente in stile contro il Brasile, con un 8-0 che tutto dice circa le forze in campo, per l’Italia è tempo di riprendere il corso...

World Baseball Classic 2026: il Giappone resiste all’Australia, Corea del Sud a rischio eliminazioneA Tokyo continua il World Baseball Classic, e con esso continua anche tutta una serie di questioni che lascia capire come l'incertezza regni sovrana. Al ... oasport.it

LIVE Italia-Gran Bretagna 7-2, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: entra Joe LaSorsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 ball, 2 strike. 2 ball, 0 strike. Mastrobuoni in battuta contro Seppings nella parte bassa del sesto inning. oasport.it

Extra Curaçao. . World Baseball Classic | Highlights riba e wega di ayera entre Ulanda kontra Nicaragua | Un swing grandi di Ozzie Albies ta laga Nicaragua den tereno ku skor di 4 pa 3. - facebook.com facebook

HOME RUN Il World Baseball Classic inizia alla grande per la Nazionale! Gli azzurri travolgono 8-0 il Brasile all’esordio nel torneo! Oggi alle 18 sfidano la Gran Bretagna! Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @FIBSpress x.com