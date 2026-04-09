Il 9 aprile è andato in onda La Volta Buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Il tema in apertura è importante e d’attualità: la conduttrice ha parlato del dato allarmante, tutto italiano, in cui sono stati denunciati numerosi centri estetici e presunti medici. In studio, per parlarne, anche Nadia Rinaldi, reduce da un intervento estetico al volto e al naso. Nadia Rinaldi, gli interventi estetici. Voto: 6. Botox party, centri denunciati, presunti medici, bar dedicati ai botox, dove si servono spritz ma anche ritocchini evidentemente: i canoni estetici continuano a essere uno dei temi di attualità più importanti. Perché spesso a sottoporsi agli interventi sono proprio i giovani, intenti a rincorrere un ideale di perfezione che è destinato a non essere mai raggiunto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 9 aprile: la verità sulla crisi Bova-Arnera (6), il nuovo amore della Gregoraci (8)

La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8)Giovedì pomeriggio all’insegna della cronaca rosa, tra tradimenti, confessioni a cuore aperto e parentesi musicali a La Volta Buona.

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Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8); La Volta Buona, pagelle 7 aprile: la figlia di Morandi in lacrime (8), la frecciata di Oppini (7); Canzonissima, Arisa canta Sincerità e scelta choc dei Jalisse: le anticipazioni di Milly Carlucci in diretta tv; PAGELLE: Delprato segna e difende in trincea, Nicolussi kubrickiano.

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La Volta Buona, pagelle dell’8 aprile: Balivo si commuove (10), Insegno truffato (5), Miliddi ricorda il papà (8)Tra il serio e il faceto, si conclude una nuova puntata de La Volta Buona: Caterina Balivo si commuove e si affrontano temi come le truffe amorose. dilei.it

L'attrice racconta a La Volta Buona il caso di catfishing: "Mi mandava 50-80 euro al giorno convinto che fossi io" - facebook.com facebook

Ospite del programma televisivo La Volta Buona, l'attrice ha raccontato com'è arrivata al ricovero. «Sentivo dolore sotto l'ascella: la protesi al seno si era spostata» x.com