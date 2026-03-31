Raffaele Sollecito parteciperà al Chimera Veg Fest, che si terrà a Brescia l’11 e il 12 aprile. Durante un incontro, ha dichiarato di aver trascorso quattro anni in carcere e di conoscere cosa significhi perdere la libertà. La presenza dell’ex imputato al festival ha suscitato attenzione tra i partecipanti.

Home > Video > Raffaele Sollecito sarà uno degli ospiti del Chimera Veg Fest in programma l’11 e il 12 aprile a Brescia. L’11 aprile, il 42enne, per 4 anni in carcere prima di essere assolto in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007, porterà la sua esperienza diretta per aprire una riflessione su un tema che attraversa mondi diversi: la libertà negata. Sollecito ha parlato in un video condiviso su Instagram delle “analogie che ci sono fra appunto l’incarcerazione umana e quell’animale”. “Sono praticamente la stessa cosa, anzi per gli animali è molto peggio perché vengono sfruttati, violentati”, ha detto Sollecito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Raffaele Sollecito al Chimera Veg Fest: "Ho vissuto 4 anni in carcere e so cosa significa essere privo della libertà"

Articoli correlati

“Facevo l’amore nei parchi, al Campidoglio e perfino al Colosseo, che trovai aperto di notte. Anche i vizi, ho vissuto la libertà più sfrenata”: così Rupert EverettÈ stato un sex symbol a cavallo tra gli Anni 80 e 90 prima col film cult “Another Country” (1984) e poi con “Il matrimonio del mio migliore amico”...

Clarice Pinto, 50 anni, imprenditrice della FemTech: «Quando ho scoperto di essere in perimenopausa non sapevo nemmeno che cosa fosse. Noi donne arriviamo impreparate, spesso sole. Ho voluto ribaltare questo paradigma»Clarice Pinto ha 50 anni e un passato da manager nell'area marketing di aziende del lusso e del beverage.

Tutto quello che riguarda su Raffaele Sollecito

Raffaele Sollecito e l'appello per gli animali in gabbia: «Vi racconto la mia esperienza. La libertà è fondamentale anche per gli altri animali»«Sono Raffaele Sollecito, sono stato 4 anni in carcere da innocente e ho vissuto sulla mia pelle quello che significa essere privo della libertà e vivere in una condizione in cui devi costantemente as ... msn.com

Raffaele Sollecito: il caso Meredith Kercher sbarca in tvIl caso Meredith Kercher torna protagonista in televisione. La scelta che riguarda Raffaele Sollecito destinata a far discutere. newsmondo.it