La vita quotidiana nel cuore del regno del sultano del Brunei

Nel cuore del Brunei, la vita quotidiana si svolge all’interno delle mura della residenza del sultano. Ogni stanza della grande abitazione contribuisce a definire un quadro fatto di ricchezza, storia e tradizione. La residenza, che rappresenta il centro del potere, si erge come simbolo di un patrimonio che si tramanda nel tempo. Al suo interno, si svolgono attività che riflettono la vita di una famiglia reale ancora molto legata alle sue radici.

Dietro le mura della casa del sultano, ogni stanza costruisce un tassello di una narrazione che tiene insieme ricchezza, storia e immaginario collettivo Il sovrano del Brunei vive in una residenza con 1.788 stanze, e già questo basterebbe a definire la misura di un potere che si racconta attraverso lo spazio. Ma dietro i numeri dell’Istana Nurul Iman, dimora ufficiale del sultano Hassanal Bolkiah, si nasconde un universo che va ben oltre l’idea di palazzo, somigliando piuttosto a una città privata dove il lusso diventa linguaggio istituzionale e simbolo identitario. Completata nel 1984 con un investimento di circa 1,4 miliardi di dollari, la residenza si estende su 200.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Che cosa è successo all’harem del sultano del Brunei I destini delle sue mogli e concubine

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