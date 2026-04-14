Monza 500 tesori sabaudi | il viaggio nel cuore del Regno d’Italia

A Monza, nel Belvedere della Villa Reale, prenderà il via da questo venerdì e rimarrà aperto fino al 20 settembre un’esposizione che raccoglie più di 500 reperti storici legati al Regno d’Italia. L’allestimento ripercorre l’evoluzione storica del periodo attraverso oggetti e documenti provenienti da vari archivi e collezioni. La mostra si concentra sul patrimonio storico e culturale legato a quell’epoca, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla storia sabauda.

Il Belvedere della Villa Reale di Monza ospiterà, a partire da questo venerdì e fino al 20 settembre, un percorso espositivo che ricostruisce l’evoluzione del Regno d’Italia attraverso oltre 500 reperti storici. La mostra, intitolata Storia del Regno d’Italia: da Napoleone a Umberto II“, mette in scena una collezione di documenti e oggetti autentici che hanno attraversato le fasi cruciali della formazione nazionale, dalla gestione napoleonica fino alla nascita della. L’iniziativa è frutto dell’impegno di Visionplus e vede la cura scientifica di Vincenzo Panza, figura di spicco nel collezionismo legato alla dinastia Sabauda e al Risorgimento....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, 500 tesori sabaudi: il viaggio nel cuore del Regno d’Italia Il Regno tra le nuvole: viaggio nel cuore del LesothoIl Lesotho, incastonato tra le montagne del Sudafrica, è uno dei pochi regni rimasti in Africa e vanta il primato di nazione più alta del mondo. Viaggio nel tempo tra i tesori storici della PugliaLa Puglia è una terra che narra millenni di storia attraverso i suoi paesaggi varietali, dove l’impronta di antiche civiltà si fonde armoniosamente...